Кореец составил рейтинг еды, которую попробовал в Беларуси 5 11.09.2024, 12:22

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Первое место заняли не драники.

Минчанка Анастасия Малиновская, которая ведет блог о жизни в Корее и рассказывает об отношениях со своим азиатским женихом Хисоном, дала ему попробовать несколько белорусских продуктов, напитков и показала его реакцию в TikTok и Instagram.

В частности, кореец продегустировал драники, крыжовник, белорусскую водку, газировку, шашлык, белорусскую шаурму и орешки со сгущенкой. Оценивал по десятибалльной шкале.

В итоге домашние орешки со сгущенкой ему понравились на семь баллов, водка пришлась не по вкусу — всего три балла из десяти, конфеты с водкой оказались для корейца еще более невкусными, он поставил им всего два балла.

Попробовал он и пепси со вкусом манго. Его невеста отметила, что «это не совсем беларусская еда, но такого нет в Корее». Парень поставил этой газировке семь баллов. Шаурма в белорусском стиле вошла в топ вкусных для него блюд — восемь баллов из десяти.

Потом корейского жениха угостили шашлыком на даче и самогонкой. Его вердикт: шашлык — десять баллов, потому что это была «нежнятина», а самогонка — три.

Конечно же, дали ему на пробу и национальное блюдо — драники. Кореец пробовал их с маслом и сметаной.

«Вкусно. По вкусу прям один в один, как корейские блины из картошки, но беларусская картошка, конечно, намного вкуснее», — поделился дегустатор после первой пробы с маслом.

Съев драники со сметаной, он отметил, что этот вариант ему зашел больше. В итоге драники с маслом он оценил на семь баллов из дести, а со сметаной — на 7,5.

Дали ему попробовать и белорусский крыжовник (в Корее он не растет).

«Балдеж», — охарактеризовал парень ягоду, но что она ему напоминает, сразу сказать не смог, потом предположил, что «как будто чем-то на мандарин похоже».

Он назвал крыжовник прикольным белорусским фруктом и поставил ему восемь баллов из десяти.

Таким образом, из всех продегустированных блюд, десять баллов он поставил только шашлыку.

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