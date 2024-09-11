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В Орше дети выловили в реке ящик со старинной иконой

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  • 11.09.2024, 12:31
  • 3,922
В Орше дети выловили в реке ящик со старинной иконой

Возможно, она приплыла из Украины.

Ящик со старинной иконой Успения Пресвятой Богородицы достали из воды подростки во время рыбалки в Орше, сообщили в пресс-службе Витебской епархии.

15 июня школьники рыбачили на реке Адров. Ребята зацепили крючком небольшой ящик. Они достали его из воды и вскрыли. Внутри коробки находилась икона. Об этом подростки рассказали бабушке, которая принесла обретенную икону в Свято-Успенский женский монастырь.

«Откуда приплыл образ, неизвестно. Но на обратной стороне есть подсказка, надпись на украинском языке «Разрешено цензурой. Киев, 15 июня 1911 года». Есть на изображении и имя Ефима Фесенко из Одессы, одного из крупнейших издателей народной православной печатной продукции XIX—XX веков», — сообщили в епархии.

По благословению архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия икону отреставрировали и сейчас она находится в Ильинском храме Свято-Успенского монастыря и доступна для поклонения верующим.

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