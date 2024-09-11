Территория дикарей и беспредела
- Александр Невзоров
- 11.09.2024, 13:06
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В России можно уже не стесняться.
Россия начинает обвыкаться с положением «страны третьего мира» и со своим статусом территории «дикарей и беспредела».
В этом статусе есть и свои преимущества: можно ничего не стесняться и лепить любую дичь.
Терять, все равно, уже особо нечего.
Беспределят все.
Гульнул и СПБГУ. Там дали звание доктора наук патриарху Гуне.
На кой черт оно нужно зажравшемуся попу, уже обвешанному фальшивыми статусами и званиями?
Не вполне ясно.
Тем более «звание доктора» от СПБГУ, который давно уполз на самое дно рейтинга универов мира.
(Сегодня по научному статусу СПБГУ равен тому колледжу в Вайоминге, где учат целофанировать сосиски).
Но Гуня, несмотря на дешевку подношения -«доктора» все же взял и мантию нацепил.
На церемонии награждения наливали. Поэтому тут же материализовался Димон Медведев. Как выяснилось, зампред Совбеза мастерски жонглирует стаканами и очень душевно исполняет «мурку».
Александр Невзоров, «Телеграм»