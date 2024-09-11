Территория дикарей и беспредела Александр Невзоров

11.09.2024, 13:06

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Александр Невзоров

В России можно уже не стесняться.

Россия начинает обвыкаться с положением «страны третьего мира» и со своим статусом территории «дикарей и беспредела».

В этом статусе есть и свои преимущества: можно ничего не стесняться и лепить любую дичь.

Терять, все равно, уже особо нечего.

Беспределят все.

Гульнул и СПБГУ. Там дали звание доктора наук патриарху Гуне.

На кой черт оно нужно зажравшемуся попу, уже обвешанному фальшивыми статусами и званиями?

Не вполне ясно.

Тем более «звание доктора» от СПБГУ, который давно уполз на самое дно рейтинга универов мира.

(Сегодня по научному статусу СПБГУ равен тому колледжу в Вайоминге, где учат целофанировать сосиски).

Но Гуня, несмотря на дешевку подношения -«доктора» все же взял и мантию нацепил.

На церемонии награждения наливали. Поэтому тут же материализовался Димон Медведев. Как выяснилось, зампред Совбеза мастерски жонглирует стаканами и очень душевно исполняет «мурку».

Александр Невзоров, «Телеграм»

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