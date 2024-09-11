Мать белорусского школьника: Это абсурд! 11.09.2024, 13:09

1,994

Во что превратилась некогда престижная минская гимназия.

Читательница сайта Charter97.org из Минска рассказала, как теперь выглядит обучение в гимназии, в которую ходит ее сын:

— Не успел начаться учебный год, как родительский чат в Telegram гудит! Наша минская гимназия еще до 2020-го года считалась престижной, попасть в нее можно было, только пожертвовав солидную сумму на счет учреждения или зарегистрировавшись по адресу, территориально закрепленному за гимназией, Я бы назвала это отсутствием педагогического состава.

Как так получилось? Все очень просто: сначала уволили всех общественно активных учителей, затем начали все больше и больше подавлять уцелевших от чисток идеологией и всевозможной ерундой. И учителя, не дожидаясь, пока к ним придут с наручниками, начали увольняться.

Сегодня в нашей школе математику ведет врач-психолог (мол, психолог лучше находит подход к детям). Физику преподает инженер-программист — ну он же наверняка что-то понимает в физике, не важно, что у него нет никакого опыта работы с детьми. Английский язык ведут студенты 4-5 курсов лингвистического университета (и это в школе с углубленным изучением языков).

Но больше всего меня возмущает и раздражает учительница белорусского языка и литературы. Она ведет эти предметы на русском языке. Также в большинстве наших школ преподавание английского ведется на русском.

Так о каком качестве образования мы можем говорить? Это абсурд — чтобы родной язык в родной стране преподавали на иностранном языке!

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com