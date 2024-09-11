ВСУ будут получать новые дроны-бомберы «Черная вдова»
- 11.09.2024, 13:15
Какие у них преимущества?
Новый дрон «Черная вдова» кодифицировали и допустили к поставкам в войска. Этот беспилотный авиационный комплекс имеет несколько преимуществ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как отмечается, новый дрон-бомбер разрешили поставить на вооружение украинской армии.
«Черная вдова» - это беспилотник тактического уровня действия. Операторы могут использовать их как днем, так и ночью.
Многоразовый дрон также может работать в формате ударного FPV. В Министерстве обороны отмечают, что сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте.
«Выполненный в формате для одноразового использования коптер «Черной вдовы» берет на борт усиленный заряд взрывчатки», - добавляют в ведомстве.