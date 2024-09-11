ВСУ будут получать новые дроны-бомберы «Черная вдова» 11.09.2024, 13:15

Какие у них преимущества?

Новый дрон «Черная вдова» кодифицировали и допустили к поставкам в войска. Этот беспилотный авиационный комплекс имеет несколько преимуществ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, новый дрон-бомбер разрешили поставить на вооружение украинской армии.

«Черная вдова» - это беспилотник тактического уровня действия. Операторы могут использовать их как днем, так и ночью.

Многоразовый дрон также может работать в формате ударного FPV. В Министерстве обороны отмечают, что сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте.

«Выполненный в формате для одноразового использования коптер «Черной вдовы» берет на борт усиленный заряд взрывчатки», - добавляют в ведомстве.

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