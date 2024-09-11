Яркая дуэль Станислав Кучер

11.09.2024, 13:19

Станислав Кучер

Харрис многих удивила.

Это была предсказуемо яркая дуэль. Не думаю, что первые дебаты Харрис-Трамп повлияли на кого-либо из убежденных сторонников Трампа. Но, не сомневаюсь, они повлияли на настроения части колеблющихся. Летом и сам Трамп (назвавший Харрис «тупой и злобной»), и многие политики из его команды высказывались о Харрис как о несамостоятельной фигуре, которая без Байдена шагу ступить не может, плохо выражает свои мысли и вообще ни на что не годится. Сегодня, вне зависимости от того, кто что о Харрис думал, все увидели абсолютно уверенного в себе лидера и великолепного оратора с собственной повесткой и взглядом на мир.

Если бы, к примеру, вы вообще впервые видели и слышали обоих, не знали, какие партии они представляют и что творится в мире, то с точки зрения картинки, риторики и эмоции, уверен, засчитали бы победу Харрис. С задачей, которую она ставила перед собой – показать себя Америке с лучшей стороны – она справилась на все сто. Это сейчас признают даже консервативные обозреватели на Fox News. При том, что содержания с обеих сторон было меньше, чем лозунгов, и многие ответы не удовлетворили ни модераторов, ни зрителей, в этой дуэли ведущей была Харрис, Трамп был ведомым. Уверен, он и сам это понимает.

Он начал спокойно и уверенно, но скоро его понесло. Если Харрис, говоря о своем оппоненте, называла его по имени или бывшим президентом, то Трамп употреблял исключительно местоимение «она».

«Она марксистка, все знают, что она марксистка». «Она ненавидит Израиль, если она станет президентом, Израиля через два года не будет».

«На войне в Украине погибли миллионы! Миллионы!»

«Миллионы переходят границу каждый месяц! Преступники, наркоманы. По всему миру преступность упала, а у нас растет»

«Она хуже Байдена!»

Повторю, к Харрис у меня тоже есть вопросы, и я их еще не раз озвучу, но с точки зрения полемики она оказалась на высоте. Как верно заметил Константин Сонин, нокаутировать Трампа она не нокаутировала, но заявленную высоту, на мой взгляд, взяла точно.

Станислав Кучер, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com