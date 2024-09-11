Ученые: Мужчины и женщины болеют по-разному
- 11.09.2024, 13:23
Есть несколько ключевых элементов.
Болезни могут по-разному воздействовать на мужчин и женщин. Например, мужчины сильнее страдают во время острой фазы инфекции COVID-19, тогда как женщины чаще сталкиваются с длительными последствиями, пишет журнал «Нож».
Ученые из Имперского колледжа Лондона показали, какие аспекты иммунной системы регулируются половыми гормонами и как это влияет на риск заболеваний и здоровье мужчин и женщин.
Анализ выявил несколько ключевых элементов иммунной системы, которые зависят от половых гормонов, включая пути воспалительных реакций на инфекции и болезни.
«Впервые нам удалось выяснить, какие части иммунной системы человека регулируются половыми гормонами, а не генетическими различиями», — рассказали ученые.
Результаты показали, что повышение уровня тестостерона и снижение уровня эстрогена изменяют баланс между важными системами сигнализации иммунной системы.
Таким образом, исследование впервые объясняет механизмы, лежащие в основе различий того, как у мужчин и женщин проявляются инфекции, аутоиммунные заболевания и рак.