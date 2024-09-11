Вывозят ликвидированных без остановки: под Мариуполем «прилетело» по базам РФ

Вывозят ликвидированных без остановки: под Мариуполем «прилетело» по базам РФ1
- 11.09.2024, 13:27
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Детонация снарядов продолжалась более часа.
селе Мелекино под Мариуполем Донецкой области российским оккупантам этой ночью не спалось. У них взрывались 2 базы отдыха, где они временно дислоцировались. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его информации, в ночь на 11 сентября произошло попадание в склад с БК. Детонация снарядов происходила с 3:40 до 5 утра.
Также зафиксировано попадание в две базы отдыха оккупантов с оккупантами.
«Сейчас вывозят мертвых и раненых. Село и трасса перекрыть полицейскими и военными. Скорая помощь вывозит без остановки. Количество выведенных из строя оккупантов по данным наших источников достигло 20», — рассказал Андрющенко.
Он отметил, что остается в состоянии уточнения попадания на «втором спуске». Детали он обещал обнародовать позже.
«Просто офигенные новости без преувеличения. Почти праздник», — резюмировал Петр Андрющенко.