Вывозят ликвидированных без остановки: под Мариуполем «прилетело» по базам РФ 1 11.09.2024, 13:27

3,346

Детонация снарядов продолжалась более часа.

селе Мелекино под Мариуполем Донецкой области российским оккупантам этой ночью не спалось. У них взрывались 2 базы отдыха, где они временно дислоцировались. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, в ночь на 11 сентября произошло попадание в склад с БК. Детонация снарядов происходила с 3:40 до 5 утра.

Также зафиксировано попадание в две базы отдыха оккупантов с оккупантами.

«Сейчас вывозят мертвых и раненых. Село и трасса перекрыть полицейскими и военными. Скорая помощь вывозит без остановки. Количество выведенных из строя оккупантов по данным наших источников достигло 20», — рассказал Андрющенко.

Он отметил, что остается в состоянии уточнения попадания на «втором спуске». Детали он обещал обнародовать позже.

«Просто офигенные новости без преувеличения. Почти праздник», — резюмировал Петр Андрющенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com