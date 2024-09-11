Названы самые влиятельные предприниматели и экономисты Литвы 11.09.2024, 13:37

Фото: Verslininkai

Общество и элита выбрали одного и того же лидера.

Часто мнение элиты и общества разделяется, однако в этом году во время опроса и те и другие выбрали самым влиятельным предпринимателем Литвы главу компании Hanner Арвидаса Авулиса.

Журнал Reitingai по заказу портала Delfi 20 мая–28 июня провели опрос элиты.

В этом году, по мнению элиты страны, самым влиятельным в группе предпринимателей и экономистов был основатель и председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

На втором месте – президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс.

Третье место занимает главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

Четвертое место рейтинга - основатель Eikа Робертас Даргис, а на пятом - владелец Norfа Дайнюс Дундулис.

Далее в списке – председатель правления Northway Biotech Владас-Альгирдас Бумялис и экономист Раймондас Куодис.

На восьмом месте – президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис, за ним идет акционер Teltonika Арвидас Паукштис и вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас.

По мнению общества (опрос 18 июня–3 июля провела компания Spinter tyrimai), список влиятельных экономистов и предпринимателей выглядит иначе, только возглавляет его также Авулис. На втором месте – Мачюлис, на третьем – Дундулис.

Далее в списке идут – президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас, на пятом – председатель правления Avia Solutions Group Гедиминас Жемялис.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас в этом году на шестом месте, на седьмом – Куодис. На восьмом месте в этом году Даргис, на девятом – акционер Vilniaus prekybа Нериюс Нума, последнее место занимает глава Maxima LT Йоланта Бивайните.

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