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Гомельские власти построят милицейский гараж вместо новой школы или поликлиники

  • 11.09.2024, 13:44
Гомельские власти построят милицейский гараж вместо новой школы или поликлиники

На проект уйдет цифра с шестью нулями.

Гомельское областное управление капитального строительства объявило о выборе подрядчика на реконструкцию объектов автопарка войсковой части 5525 в Гомеле (внутренних войск). На работы предусмотрено выделение из бюджетных средств очень большой суммы — почти 22,5 млн рублей (7 млн долларов), пишет «Флагшток».

На эти деньги можно построить 2 детских сада в новых микрорайонах, примерно в такую же сумму обходится строительство небольшой школы или поликлиники.

Работы по реконструкции объектов автопарка в милицейской части должны начаться уже в сентябре и рассчитаны на два года — по сентябрь 2026 года. Проектная документация уже разработана — на это тоже была потрачена крупная сумма.

В опубликованном тендере нет схем, но в документации нашли подробное описание объекта. Вместимость гаражей, которые хотят реконструировать, составляет 82 автомобиля. 

Проект предусматривает строительство одно-двухэтажного пункта технического обслуживания и ремонта автомобилей с мастерскими и складами.

В другом 2-этажный контрольно-технический пункт с дежурной частью, кабинетами, архивом. Также планируется строительство автозаправочного комплекса. 

Ранее сообщалось о том, что после «уточнения» Совмина силовики Гомельской области лишились 8 млн рублей, выделенных ранее в рамках Государственной инвестиционной программы на 2024 год — речь шла о той же войсковой части 5525. В результате перераспределения средств гомельская милицейская часть получила на 5 млн рублей меньше на реконструкцию объектов автопарка. Еще на 3 млн рублей урезали финансирование реконструкции столовой и инженерных сетей в этой же части.

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