В Германии нашли украденный трактор «Беларус» 11.09.2024, 13:54

Фото: Holger Glaner

Воры его перекрасили.

В Германии найден украденный в середине августа старый трактор «Беларус» с пресс-подборщиком. Воры успели перекрасить его в зеленый цвет. Кроме того, из кабины исчез бортовой компьютер, пишет сайт «Беларусь и мир» со ссылкой на немецкие СМИ.

Уточняется, что сельхозмашину с американским навесным оборудованием обнаружили благодаря наводке гражданина всего в 10 километрах от места преступления в районе коммуны Бернсторф.

На том же земельном участке были найдены еще несколько похищенных транспортных средств, в том числе колесный погрузчик, и различное оборудование.

Кто именно украл трактор и подборщик времен ГДР, полиция пока не сообщает. Стражи порядка говорят, что расследование по делу еще продолжается.

Фото: Holger Glaner

Как пишет издание, сын пострадавшего фермера Маттиас Штюрцебехер две недели ждал возвращения угнанной техники. Но теперь, когда ее отыскали, все еще не может быть вполне счастлив.

«Невероятно – покрасили оригинальный красный «Беларус» в зеленый. Синий был бы в порядке вещей, но зеленый? Совсем не то. Знаю одно: он обязательно снова станет красным», – говорит Маттиас.

Однако самое главное – отсутствие небольшого бортового компьютера, при помощи которого управлялся пресс-подборщик. Он регулировал, например, размер тюков и количество обмотки.

Пока не ясно, входит ли в число найденного оборудования указанное устройство, а также три светодиодных фонаря рабочего освещения трактора.

«Если окажется, что компьютер не найден – подборщик будет бесполезен. Если повезет, устройство можно купить. В противном случае понадобится новый подборщик», – поясняет Штюрцебехер.

Меж тем работа, которую должен был выполнить «Беларус» в нынешнем сезоне, все еще поручена подрядчику. А обойдется ее оплата в сумму вплоть до 5 тысяч евро.

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