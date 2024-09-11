В Германии нашли украденный трактор «Беларус»
- 11.09.2024, 13:54
Воры его перекрасили.
В Германии найден украденный в середине августа старый трактор «Беларус» с пресс-подборщиком. Воры успели перекрасить его в зеленый цвет. Кроме того, из кабины исчез бортовой компьютер, пишет сайт «Беларусь и мир» со ссылкой на немецкие СМИ.
Уточняется, что сельхозмашину с американским навесным оборудованием обнаружили благодаря наводке гражданина всего в 10 километрах от места преступления в районе коммуны Бернсторф.
На том же земельном участке были найдены еще несколько похищенных транспортных средств, в том числе колесный погрузчик, и различное оборудование.
Кто именно украл трактор и подборщик времен ГДР, полиция пока не сообщает. Стражи порядка говорят, что расследование по делу еще продолжается.
Как пишет издание, сын пострадавшего фермера Маттиас Штюрцебехер две недели ждал возвращения угнанной техники. Но теперь, когда ее отыскали, все еще не может быть вполне счастлив.
«Невероятно – покрасили оригинальный красный «Беларус» в зеленый. Синий был бы в порядке вещей, но зеленый? Совсем не то. Знаю одно: он обязательно снова станет красным», – говорит Маттиас.
Однако самое главное – отсутствие небольшого бортового компьютера, при помощи которого управлялся пресс-подборщик. Он регулировал, например, размер тюков и количество обмотки.
Пока не ясно, входит ли в число найденного оборудования указанное устройство, а также три светодиодных фонаря рабочего освещения трактора.
«Если окажется, что компьютер не найден – подборщик будет бесполезен. Если повезет, устройство можно купить. В противном случае понадобится новый подборщик», – поясняет Штюрцебехер.
Меж тем работа, которую должен был выполнить «Беларус» в нынешнем сезоне, все еще поручена подрядчику. А обойдется ее оплата в сумму вплоть до 5 тысяч евро.