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Евро и доллар в Беларуси пошли вверх

  • 11.09.2024, 14:00
  • 2,086
Евро и доллар в Беларуси пошли вверх

Что происходит в обменниках.

Сегодня, 11 сентября, в Беларуси выросли курсы всех валют, кроме российского рубля.

При этом курс доллара превысил двухнедельный максимум, евро показывает максимум за 13 дней. А российский рубль преодолел двухнедельный минимум.

Итоги валютных торгов 11 сентября:

Доллар США: 3,1981 (+0,0160 / +0,50%);

Евро: 3,5376 (+0,0165 / +0,47%);

Российский рубль: 3,5087 (-0,0097 / -0,28%);

Китайский юань: 4,5153 (+0,0021 / +0,05%).

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