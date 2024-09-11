Главный вопрос 1 Виталий Портников

11.09.2024, 14:07

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Виталий Портников

Путин должен почувствовать, что его ресурсы иссякают.

Итальянское издание La Repubblica сообщает о первых деталях так называемого мирного плана, над которым работает федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Издание считает, что этот план, план прекращения войны в Украине, стал для Шольца важной политической задачей не только с точки зрения необходимости остановить эту войну, но из-за потребности внутриполитического выживания. Потому что после очевидного поражения социал-демократов на недавних земельных выборах в Саксонии и Тюрингии федеральный канцлер опасается развала правящей коалиции или даже возможности проведения новых парламентских выборов в Германии под давлением общественного мнения. Я уже не говорю о возможности поражения на уже запланированных в 2025 году выборах в немецкий Бундестаг.

И если Шольцу удастся стать «канцлером мира», по мнению этого итальянского издания, ему, конечно, будет легче сохранить за собой позиции настоящего политического лидера. Однако вопрос не только в амбициях Олафа Шольца, но и в том, как могут выглядеть мирные соглашения, которые действительно прекратят войну России с Украиной.

La Repubblica характеризует их как определенный аналог новых Минских соглашений, подразумевающий прекращение огня между двумя враждебными сторонами. При этом Украина будет вынуждена согласиться с тем, что часть ее суверенных территорий останется под контролем Российской Федерации.

В издании ничего не говорится о том, как западные страны, которые должны согласиться с этим планом Шольца, будут предоставлять гарантии безопасности Украине, и каким образом они способны предотвратить возобновление российско-украинской войны уже за короткое время. Как, кстати, это было и с этой большой войной, которая началась под предлогом того, что Украина, словно не выполняет Минские соглашения, но на самом деле имела целью окончательное уничтожение украинской государственности или же создание в Киеве «марионеточного правительства», которое согласилось бы с любыми российскими прихотями.

Однако есть еще один важный вопрос, который мне всегда считается самым важным в ситуации, когда мы обсуждаем какие-либо мирные планы. Вот издание La Repubblica говорит, что Шольц пытается доказать Украине необходимость таких мирных соглашений за какую угодно цену. И действительно, у федерального канцлера, тем более если он найдет поддержку среди других западных лидеров, есть немало инструментов для того, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского и политическое руководство страны. В конце концов, при отсутствии эффективной западной помощи с уступками России вынуждено будет согласиться и украинское общество.

Но самый главный вопрос – а какого черта Путин должен соглашаться на мирный план Шольца? Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже подчеркнул, что пока возможностей мирного разрешения ситуации, которая сложилась в связи с нападением России на Украину, не просматривается. И, несмотря на то, что с планом Олафа Шольца российское руководство ознакомилось только по сообщениям из медиа, оно готово к любым предложениям.

Однако все это, конечно, слова. До ситуации, пока Путин считает, что его войска находятся в наступлении на суверенной территории Украины и могут оккупировать, по крайней мере, еще часть украинской территории. До того момента пока Путин считает, что ракетные и беспилотные атаки его вооруженных сил позволят превратить Украину в инфраструктурную пустыню и будут способствовать дальнейшему выезду украинских граждан за границы нашей страны. До тех пор пока Путин надеется победить в политической, социальной и демографической войне с ненавистным ему соседним государством, даже если российским войскам не удастся захватить всю ее территорию, у российского лидера нет никакого повода заканчивать эту войну.

Я уже неоднократно говорил, что единственной реальной возможностью, которую мы можем рассмотреть в качестве варианта приостановки боевых действий между Россией и Украиной, являются не мирные планы Шольца или любого другого западного или не западного политика, и не готовность Украины согласиться с тем, что часть ее территорий на долгое, неопределенное время останется под контролем Российской Федерации, будет считаться россиянами собственной территорией, как это уже произошло с Крымом, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями Украины, аннексированными российским захватчиками. Но главная проблема в том, что у Российской Федерации нет идеи, что именно этими областями должны ограничиваться амбиции Владимира Путина. Не ради этих территорий Владимир Путин начал эту войну. У российского лидера, поддерживаемого своими соотечественниками, есть гораздо более амбициозная цель – завоевание всей украинской территории с последующим изгнанием нелояльного населения за ее границы. Это восстановление геополитической роли России, которую Путин видит в границах бывшего Советского Союза. И Олаф Шольц, как и Дональд Трамп , как и кто-либо, не может предложить Владимиру Путину такого варианта, который бы устроил российского правителя.

Только в ситуации, если Путин будет чувствовать, что его ресурсы иссякают, только в ситуации, когда он поймет, что он и в последующие годы, не месяцы, я подчеркиваю, годы не сможет продвинуться ни на километр по украинской территории. Только в ситуации, если Путин убедится, что украинцы выживают и не покидают свою страну даже при самых жестоких российских атак на территории нашей страны, в Кремле может возникнуть идея, не прекращения, подчеркиваю, не прекращения, а приостановки на определенный период военных действий на украинском фронте. Ну и, конечно, к этому может добавиться еще и ситуация с контролем Украины над территориями Российской Федерации, с возможностью Украины обстреливать российские военные объекты, если Запад, конечно, когда-нибудь согласится с тем, что его оружие будут применять для уничтожения объектов на территории Российской Федерации.

Вот тогда действительно могут возникнуть предпосылки для предварительных консультаций, и в 20-е или в 30-е годы 21 века мы с вами выйдем на реальный вариант приостановки, а может и прекращения войны России против Украины. До этого момента никакого реального варианта окончания этой войны не просматривается.

И Шольц, и все остальные западные политики знают, что нужно делать для того, чтобы этот вариант появился: предоставлять Украине новое оружие, давать возможность Украине уничтожать объекты на территории Российской Федерации с предоставлением оружия и координат этих объектов. соглашаться с новыми операциями Украины на территории Российской Федерации, дать возможность украинцам выжить в условиях инфраструктурных проблем, которые создают российские атаки. А это новые и новые миллиарды долларов и евро, которые Запад должен тратить каждый год войны, которую Россия продолжает против Украины. Вот это единственный условный, теоретический шанс, который может стать практическим, когда Путин поймет, что ничего у него не получится, а что только у него проблемы увеличиваются, а не у Запада и Украины. А в условиях, когда ему будут предлагать планы с поставками, это будет поощрять российского президента к продолжению этой войны и демонстрировать ему, что его план по поводу усталости Запада от Украины и усталости украинского общества от бесконечной войны действительно реализуется и нужно только подождать, чтобы получить под свой контроль всю Украину, и начать полноценное восстановление Российской империи в советских границах.

Виталий Портников, youtube.com

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