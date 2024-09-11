В какой ситуации неожиданно оказался Путин 2 Павел Баев

11.09.2024, 14:11

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Павел Баев

Как дела России обстоят на самом деле.

На прошлой неделе с 3 по 6 сентября во Владивостоке прошел девятый ежегодный Восточный экономический форум. Его целью было продвижение стремления Москвы развернуть свою экономическую политику в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, но вместо этого он обнажил недостатки этих амбиций.

Кремль не только требует переброски всех боеспособных российских частей на поля сражений на Донбассе для ведения войны в Украине, но и вынужден поддерживать политические усилия по противостоянию России с Западом. Путин выступил на форуме со свойственной ему высокопарностью, заявив о впечатляющем экономическом росте на Дальнем Востоке и о том, что боевые действия в Украине идут по плану.

Последние прогнозы российского Центробанка дают более трезвую картину.

Рост едва заметен, в основном из-за накопившегося напряжения в российской экономике в ходе длительной войны. Бурное влияние войны на экономику России сказывается на отношениях Москвы с партнерами, особенно с Китаем, на который РФ все больше опирается в борьбе с западными санкциями и международным остракизмом.

Китай должен стать главным фокусом российского разворота. Однако время проведения форума во Владивостоке не продемонстрировало этого приоритета, поскольку совпало с Форумом по китайско-африканскому сотрудничеству, в который председатель КНР Си Цзиньпин вложил немало личных усилий. Российское мероприятие украсил своим присутствием вице-президент КНР Хань Чжэн. Хань ранее был членом постоянного комитета политбюро, а это была одна из самых влиятельных должностей в Коммунистической партии Китая. Но после ухода с этой должности в 2022 году его роль в качестве вице-президента носит чисто церемониальный характер.

Единственным запоминающимся моментом его встречи с Путиным стала поломка устройства для синхронного перевода. Это свидетельствует о том, что в российско-китайском экономическом взаимодействии наметилась тенденция к стагнации, а не к расширению, а ярко выраженное нежелание китайских банков рисковать получением наказания в виде санкций США вызывает сотрясения в российской финансовой системе. Китайские компании решительно не хотят инвестировать в Россию, даже в проекты с привлекательной рентабельностью, такие как угольные шахты.

Давно задуманный Путиным проект строительства газопровода в Китай с ямальских газовых месторождений, которые в настоящее время отрезаны от традиционного рынка в Европе, по-прежнему похоронен в груде меморандумов о взаимопонимании. Этот проект был представлен во время визита Путина в Монголию 3 сентября, до его прибытия во Владивосток, но помпезная церемония в Улан-Баторе была в основном камуфляжем для скудных результатов внешне сердечных переговоров.

Главной целью визита Путина было создание прецедента игнорирования ордера Международного уголовного суда (МУС), который стремится упрятать за решетку главнокомандующего российским вторжением, и ожидалось полное содействие со стороны Монголии, страны-члена МУС. Цветистые комплименты Анвара Ибрагима, премьер-министра Малайзии, почетного гостя пленарного заседания Владивостокского форума, стали еще одним бальзамом на душу Путина. Однако список известных спикеров на этом заканчивался.

Курское наступление — последний поворот в траектории войны в Украине — усугубило неопределенность, которая сбила с толку участников двух предыдущих форумов Путина. Путин изо всех сил старался излучать уверенность, но заверения могут сработать лишь в определенной степени, в то время как иностранная армия уже месяц оккупируют часть российской территории и не проявляют намерения выводить войска.

Отступив от своей прежней равнодушной риторики, Путин объявил изгнание украинских войск из Курской области «священным долгом» российской армии — долгом, который она, очевидно, не спешит выполнять. Российские подкрепления продолжают просачиваться на территорию, но украинские бригады предпочитают искать слабые места российских войск, а не продвигаться вперед, поэтому боевая ситуация остается переменчивой. Политические выгоды для Киева от этого смелого наступления выше, чем стратегические, и преимущество иметь возможность выбора может продлиться недолго. В то же время вероятность того, что украинские войска в конечном итоге будут вытеснены из Курска, сопряжена с серьезными рисками.

Путин предпочел проигнорировать ущерб, нанесенный украинским вторжением российской земле, и продолжить наступление на Донбассе, прежде всего на Покровском направлении. Большинство появившихся на форуме во Владивостоке, равно как и неявившиеся туда, не имеют мнения о том, стоит ли одна квадратная миля, полученная российскими войсками в Донбассе, десяти квадратных миль, потерянных в Курской области. Тем не менее, они, скорее всего, знают, что возможности России по проецированию силы в обширном Азиатско-Тихоокеанском регионе резко сократились с начала войны. Стремясь развеять это впечатление, Путин счел нужным посетить базу 155-й бригады морской пехоты во Владивостоке и высоко оценил ее боевые действия. Однако бригада приобрела дурную славу из-за больших потерь, вызванных высокомерной некомпетентностью ее командования.

Заинтересованные стороны в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечают, что украинское наступление в Курской области не вызвало всплеска российской ядерной конфронтации или пересмотра российской ядерной доктрины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров строго посоветовал СМИ не шутить по поводу «красных линий» России, но даже «патриотические» комментаторы потрясены обнародованием ослабления ядерного сдерживания. Главная причина нехарактерной ядерной нерешительности Путина и задумчивого молчания группы ядерных «ястребов» в Москве — ярко выраженное неодобрение эскалационной риторики со стороны Китая. Пекин продвигает проект договора о неприменении первыми ядерного оружия, и Москва вынуждена выразить готовность внести позитивный вклад в эту инициативу.

Напускной оптимизм Владивостокского форума не мог скрыть того факта, что только прекращение войны в Украине может позволить России начать восстанавливать свои подорванные позиции и влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На форуме Путин счел необходимым подтвердить свою готовность к мирным переговорам, что для него означает обсуждение условий капитуляции Украины, причем только после того, как киевские войска отступят из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал рискованный выбор, начав Курское наступление. Тем не менее, ему удалось продемонстрировать фальшь путинских заявлений о том, что он занимает позицию силы и контролирует стратегическую инициативу. Теперь Зеленскому необходимо превратить этот успех в прогресс на двух важнейших направлениях: обеспечить устойчивую поддержку Запада и убедить сомневающихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай, что его мирный план — это практическое предложение, а не просто маневр в информационной войне. Организовать продолжение августовского «сюрприза» — задача не из простых, но Украина обладает удивительными запасами стойкости.

Павел Баев, New Voice

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