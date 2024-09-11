Гиркину отказали в отправке на войну в Украину

Гиркину отказали в отправке на войну в Украину4
- 11.09.2024, 14:19
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«Полковники» не нужны.
Бывшему «министру обороны ДНР» Игорю Гиркину (Стрелкову), который приговорен в России к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму, дважды отказали в отправке из колонии на войну в Украину.
«Тут довольно много людей «обрадовали» меня сообщениями, что в интернете сообщается о том, что я якобы «подписал контракт» на войну. Опровергни это официально: сообщи, что я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз — с мотивировкой „полковники нам не нужны“ — даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось», — цитирует письмо Гиркина его супруга Мирослава Регинская.
Ранее прокремлевский телеграм-канал SHOT писал, что Гиркин выходит из колонии и отправляется на войну с Украиной. Тогда сообщалось, что адвокатам «экс-министра обороны ДНР» удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств, в итоге ему заменили лишение свободы на военную службу.
«Фактически этот вопрос уже решен, остался лишь ряд формальностей», — писал SHOT 6 сентября.
В тот же день эту информацию опровергла его жена:
«Информация о том, что Игорь Стрелков выходит из колонии и отправляется на СВО, не соответствует действительности и является фейком. Защита Игоря Ивановича и его семья не располагают такой информацией».