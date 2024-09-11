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Пахнет гарью: из-за смога в Минске не видно солнца

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  • 11.09.2024, 14:27
  • 2,460
Пахнет гарью: из-за смога в Минске не видно солнца

Сильная дымка.

В воздухе столицы отчетливо чувствуется запах гари, солнце скрывается за дымкой, пишет «Смартпресс».

В пресс-службе Минского отделения МЧС сообщили, что в столице все спокойно, а всему виной — пожары в лесах и на болотах.

Утром Минлесхоз сообщал, что всю ночь лесоохрана боролась с пожаром в Крупском районе Минской области. Там горит болото и лес. На ликвидации задействовано более 150 работников лесхозов.

Отметим, что на Полесье бушуют сильные пожары. В том числе — в Чернобыльской зоне на границе Беларуси и Украины.

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