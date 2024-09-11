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Разрешат ли Украине бить ATACMS по РФ: Песков обреченно высказался

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  • 11.09.2024, 14:28
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Разрешат ли Украине бить ATACMS по РФ: Песков обреченно высказался

Пресс-секретарь Кремля расстроен.

В центре внимания СМИ оказались американские ракеты ATACMS и возможность Украины наносить ими удары вглубь РФ. Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков обреченно высказался насчет того, разрешат ли Украине бить по России таким вооружением.

Пресс-секретарь главы Кремля заявил, что «скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности». Слова спикера Путина приводит РИА «Новости».

«…в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения», - сказал Песков.

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