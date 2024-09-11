В Беларусь идет циклон «Н»1
- 11.09.2024, 14:37
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Будут сильные ливни.
Стало известно, что Беларусь могут накрыть сильные ливни в четверг и пятницу, 12 и 13 сентября, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, со спутника метеорологи уже наблюдают над центром Беларуси размывающийся холодный атмосферный фронт. При этом небольшой, но очень дождливый, циклон «Н» зародился 10 сентября над Средиземным морем.
- Циклон «Н» очень дождливый, и 12 - 13 сентября он может дойти до Беларуси. Правда, придет он в ослабленном виде, так как не складываются условия для его развития и усиления, - сообщают синоптики.
По прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) на фронтах этого циклона по югу и юго-востоку Беларуси ожидаются осадки. И после обеда 12 сентября, а также ночью 13 сентября в центре страны, возможны интенсивные ливни и грозы.