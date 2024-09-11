Умер белорусский бодибилдер, который питался семь раз в день 8 11.09.2024, 14:45

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Ему было 36 лет.

Белорусский бодибилдер Илья Голем Ефимчук умер в возрасте 36 лет, сообщила его жена Анна в Instagram. Внимание на пост обратило издание sport24.ru.

«Друзья, с невероятной болью в сердце должна вам сообщить, что Илья покинул этот мир», — написала Анна Ефимчук.

По ее словам, утром 6 сентября сердце Ильи остановилось.

«Я была рядом, вызвала скорую, делала массаж сердца, пока они были в пути. Скорая приехала очень быстро. На вертолете его экстренно увезли в клинику. Все это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придет в себя. Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», — сообщила Анна Ефимчук.

Ефимчук весил 158 килограммов при росте 185 сантиметров. Спортсмен выполнял жим штанги лежа с весом 272 килограмма, его рекорд в приседе и становой тяге — 317 килограммов. Бодибилдер устраивал полноценный прием пищи семь раз в день и придерживался диеты на 16 500 калорий.

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