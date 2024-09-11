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Премьер Латвии объявила о новом пакете военной помощи для Украины

  • 11.09.2024, 14:49
Премьер Латвии объявила о новом пакете военной помощи для Украины

В него войдут бронетранспортеры.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут бронетранспортеры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, Латвия планирует передать Украине солнечные панели для обеспечения больниц.

«Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Латвии Эвику Силиню. Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, за инициативу «Коалиция БПЛА для Украины» и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры», - отметил Шмыгаль.

Кроме этого, премьеры обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями и усиление украинских военных на поле боя. Латвия также продолжает поддерживать санкции против России и является надежным союзником Украины в интеграции в ЕС и НАТО.

«Наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц», - добавил Шмыгаль.

Напомним, сегодня премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Киев.

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