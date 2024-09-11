Премьер Латвии объявила о новом пакете военной помощи для Украины 11.09.2024, 14:49

В него войдут бронетранспортеры.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут бронетранспортеры.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, Латвия планирует передать Украине солнечные панели для обеспечения больниц.

«Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Латвии Эвику Силиню. Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, за инициативу «Коалиция БПЛА для Украины» и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры», - отметил Шмыгаль.

Кроме этого, премьеры обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями и усиление украинских военных на поле боя. Латвия также продолжает поддерживать санкции против России и является надежным союзником Украины в интеграции в ЕС и НАТО.

«Наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц», - добавил Шмыгаль.

Напомним, сегодня премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Киев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com