Премьер Латвии объявила о новом пакете военной помощи для Украины
- 11.09.2024, 14:49
В него войдут бронетранспортеры.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут бронетранспортеры.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Кроме того, Латвия планирует передать Украине солнечные панели для обеспечения больниц.
«Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Латвии Эвику Силиню. Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, за инициативу «Коалиция БПЛА для Украины» и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры», - отметил Шмыгаль.
Кроме этого, премьеры обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями и усиление украинских военных на поле боя. Латвия также продолжает поддерживать санкции против России и является надежным союзником Украины в интеграции в ЕС и НАТО.
«Наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц», - добавил Шмыгаль.
Напомним, сегодня премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Киев.