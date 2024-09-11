«Лукашисты замалчивают эту проблему»
- 11.09.2024, 14:57
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Белорус рассказал, как повторяется история с аварией на ЧАЭС.
Многие белорусские города затянуло смогом из-за лесных пожаров на границе с Украиной.
В Вильческом лесничестве зоны отчуждения в Киевской области Украины пожары были вызваны упавшими российскими дронами. На Черниговщине и Брянщине они вспыхивают от непрекращающихся обстрелов. Если в зоне отчуждения пожар активно тушится, то в прифронтовых районах из-за минных полей и обстрелов тушение затруднено. С дымом из регионов, пораженных Чернобыльской катастрофой в организм попадают альфа-радиоактивные изотопы, которые вызывают рак легких. Читатель сайта Charter97.org остро отреагировал на бездействие властей:
— Лукашисты замалчивают эту проблему, преступно пренебрегают здоровьем белорусов. В задымленных двенадцатитысячных Лельчицах провели 7 сентября День города с большим скоплением людей, а местный пропагандист снял лживое видео с бытовым дозиметром, который не реагирует на альфа-частицы. В тот же день люди гуляли на дне города и в 65-тысячной Речице. На задымленных территориях проживает большая часть населения Гомельщины. Исследование воздуха может сделать любая лаборатория санстанции. Но лукашисты повторяют преступления советского режима, который долго замалчивал аварию на ЧАЭС и устраивал майские празднования на зараженных территориях.
Война все больше заходит в Беларусь с разных сторон, особенно на Гомельщину. Беларусы страдают от санкций, ограничены в передвижения по миру, лишены доступа к многим товарам и услугам. В воздухе летают российские смертоносные снаряды, они уже падают на Беларусь. А теперь и смертоносный дым травит белорусов.