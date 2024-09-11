Шойгу заговорил Владимир Пастухов

11.09.2024, 14:57

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И это чудо.

Шойгу заговорил – и это уже само по себе почти чудо (складывалось впечатление, что его не только перевели на другую должность, но еще и отрезали язык). Однако заговорил он не о том, о чем все бы хотели услышать («о генераломоре» в МО – массовых арестах его бывших подчиненных по обвинениям в коррупции), а об ужасающих, но так и не наступивших последствиях вступления России в ЕС – крайне актуальная и злободневная тема.

Оказывается, если бы Россия вступила в ЕС (страшно подумать), то ее ресурсы были бы «основательно распределены между иностранцами», а сама Россия оказалась бы в зависимости от США. Безусловно, этого ни в коем случае нельзя было допустить, потому что тогда бы не удалось реализовать другой стратегический план – «основательно распределить» ресурсы России между своими собственными, патриотически настроенными ворами, и поставить Россию в полную зависимость от контролируемого ими мафиозного государства. Иначе как катастрофическим (для Шойгу и его друзей) такой поворот событий рассматривать нельзя.

Что касается народонаселения – вопрос спорный. Как тут не вспомнить Соловьева (не того, о котором вы подумали, – историка), который, описывая повседневный быт русской смуты XVII века, замечал, что для обычного московитянина того времени расплодившиеся немеряно по лесам собственные тати и лихие люди были большим злом, чем иноземные захватчики. Так что все угрозы познаются в сравнении…

Владимир Пастухов, Telegram

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