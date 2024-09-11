Рыбаки на Чижовском водохранилище догоняли сома на моторе 3 11.09.2024, 15:25

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Рыба весила 15 килограммов.

На днях одному из рыбаков в Чижовском водохранилище попался 15-килограммовый сом. Onliner.by узнал подробности.

Минчанин Павел Лутов профессионально занимается рыбалкой на спиннинг. На Чижовском водохранилище рыбачит часто, так как водоем находится недалеко от его дома. Сам он увлекается ловлей судака, но, естественно, на крючок попадается и другая рыба.

— Попадались мне здесь сомики и по 3 килограмма, и по 7, и по 9. Но этот, пожалуй, самый крупный. По ощущениям он более 15 килограммов: не взвешивал — весы тогда остались в машине. Попался сом на силиконовую приманку. Сома пришлось догонять на моторе. Покатались классно: 10-12 минут борьбы – и рыбка в лодке, — рассказал Павел.

По словам рыбака, в Чижовском водохранилище хватает большой рыбы: нередко попадается достаточно крупная щука, иногда — немаленький толстолобик. Однако вода недостаточно чистая, чтобы забирать улов в пищу. Но сам Павел рыбу обычно выпускает на любых водоемах — его интересует именно спортивная составляющая рыбалки.

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