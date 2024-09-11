СМИ: Истребление российских «Аллигаторов» в Украине приняло небывалые масштабы 2 11.09.2024, 15:26

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Потери составляют около 35% от оперативного парка вертолетов.

Потери России в Украине среди техники серьезные - к середине 2023 года страна-агрессор лишилась около 40 вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

По некоторым данным, к середине текущего года число ликвидированных «Аллигаторов» может превысить 60 единиц, пишет bulgarianmilitary.com. В материале отмечается, что «эти потери составляют примерно 30-35% от оперативного парка вертолетов Ка-52".

«…Будучи самым современным вертолетом в своем арсенале, Ка-52 был направлен на поражение широкого спектра целей, включая бронетехнику и укрепленные позиции», - отмечается в статье.

Журналисты добавили, что такой повышенный уровень развертывания «Аллигаторов» увеличивает их подверженность воздействию украинских средств противовоздушной обороны, особенно переносных зенитно-ракетных комплексов типа «Стингер» и «Игла», которые активно используют украинские войска.

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