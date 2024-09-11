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В Москве нашли 12-летнюю белоруску, которая никогда не ходила в школу

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  • 11.09.2024, 15:37
  • 1,484
В Москве нашли 12-летнюю белоруску, которая никогда не ходила в школу

Мать лишат родительских прав.

Суд лишил родительских прав белоруску, которая уклонялась от воспитания своей 12-летней дочери. Девочка никогда не ходила в школу, а вместо этого скиталась с матерью по Москве, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«С рождения девочка проживала с матерью в Москве, отец с семьей никогда не проживал. Постоянного места жительства они не имели, находились у знакомых и друзей матери. Девочка никогда не посещала учреждения образования. Постигать основы чтения, письма и математики ей помогал ее старший брат», — рассказали в Генпрокуратуре.

Там добавили, что с мая по ноябрь 2023 года девочка-подросток находилась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Москве. В декабре 2023 года ее перевели в одно из учреждений образования Ивацевичского района.

В прокуратуре отметили, что мать не интересовалась дочерью, пока та была в приюте. В связи с этим прокурор Ивацевичского района попросил суд лишить женщину родительских прав. Суд удовлетворил это требование. Девочка передана на государственное обеспечение.

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