В Москве нашли 12-летнюю белоруску, которая никогда не ходила в школу

В Москве нашли 12-летнюю белоруску, которая никогда не ходила в школу5
- 11.09.2024, 15:37
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Мать лишат родительских прав.
Суд лишил родительских прав белоруску, которая уклонялась от воспитания своей 12-летней дочери. Девочка никогда не ходила в школу, а вместо этого скиталась с матерью по Москве, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
«С рождения девочка проживала с матерью в Москве, отец с семьей никогда не проживал. Постоянного места жительства они не имели, находились у знакомых и друзей матери. Девочка никогда не посещала учреждения образования. Постигать основы чтения, письма и математики ей помогал ее старший брат», — рассказали в Генпрокуратуре.
Там добавили, что с мая по ноябрь 2023 года девочка-подросток находилась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Москве. В декабре 2023 года ее перевели в одно из учреждений образования Ивацевичского района.
В прокуратуре отметили, что мать не интересовалась дочерью, пока та была в приюте. В связи с этим прокурор Ивацевичского района попросил суд лишить женщину родительских прав. Суд удовлетворил это требование. Девочка передана на государственное обеспечение.