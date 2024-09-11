Аналитик о контрнаступлении РФ в Курской области: Ближайшие сутки будут решающими 1 11.09.2024, 16:02

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Александр Коваленко

Россияне действуют сразу с четырех направлений.

На второй месяц Курской операции оккупанты развернули действия, схожие с тем, что можно назвать контрнаступлением.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что увеличив курскую группировку до более 35 тысяч человек, командование россиян решило, что этого количества им хватит для вытеснения ВСУ из Курской области. Аналитик обратил внимание, что движение оккупантов началось в районе населенных пунктов Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Борки. Таким образом оккупанты действуют сразу с четырех направлений.

«Апанасовка-Снагость – чтобы деблокировать Глушковский район и вернуть контроль над дорогой Коренево-Троицкое. Журавли-Калинов – для возвращения контроля над логистикой Коренево-Сафоновка с дальнейшем упрощением логистики по северному фронту. Погребки – выход на дорогу Льгов-Суджа и саму Суджу с севера. Борки – закрыть юго-восточный сектор контроля ВСУ по речке Псел», - пояснил ситуацию Коваленко.

Эксперт уточнил, что к контрнаступлению привлечены подразделения дважды утилизированной 155 ОБр МП; 56-го ПДП, находящегося сейчас в крайне ущемленном положении; 810-я ОБр МП, год стачивавшая зубы о кремень в Крынках, затем отправленная на Покровское направление, а после брошенная в Курскую область; 11-я ОДШБр; а также другие одразделения.

Кроме того, дополнительно был передислоцирован 22-й отряд «БАРС» с района Павловки в Донецкой области.

Как отметил Коваленко, командование оккупантов также дало добро на активное применение механизированной компоненты и действия оккупантов осуществляются при поддержке техники, но с ограниченным применением артиллерии. В свою очередь, из-за активизации своих подразделений оккупанты уменьшили применение КАБ.

В целом, как отметил Коваленко, у россиян «отмечается на участке Курской области количественное превосходство, но так было всегда, в свою очередь, ограниченное применение артиллерии и уменьшение ударов КАБами. Ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление может в итоге вылиться», - подытожил аналитик.

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