На продажу выставили уникальный электрокар, который можно не заряжать 1 11.09.2024, 16:09

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Lightyear 01 оснастили солнечными батареями на крыше.

В Нидерландах выставили на аукцион электромобиль Lightyear 01 2022 года. Его можно эксплуатировать без подзарядки. Об авто рассказали на сайте Troostwijk Auctions.

Компания Lightyear занималась разработками электрокаров с солнечными батареями. Над первенцем Lightyear 01 работали шесть лет и в 2022 году модель была готова к производству.

Электромобиль Lightyear 01 планировали продавать за 250 000 евро, однако через год компания обанкротилась и остались лишь прототипы модели. Примечательно, что сейчас самая высокая ставка на аукционе за авто — всего 14 000 евро.

Lightyear 01 — обтекаемый 5,1-метровый лифтбек с вытянутым силуэтом. Его кузовные панели изготовлены из пластика. У него просторный салон и большой 640-литровый багажник.

177-сильный электромотор позволяет разгоняться до сотни за 10 с и развивать 160 км/ч. Аккумуляторная батарея на 60 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 625 км.

Батарею можно заряжать от электросети, но это не обязательно. Солнечные панели на крыше обеспечивают до 70 км пробега в день в ясную погоду и 35 км — в пасмурную.

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