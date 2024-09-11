Оккупанты увязли в боях
- Кирилл Сазонов
- 11.09.2024, 16:13
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У россиян два варианта.
Друзья, коротко по Покровску сегодня, потому что выезжаю на весь день. Командование говорит про стабилизацию ситуации. Я ни в коем случае не буду спорить, но! Давайте немного подробнее. Чтобы не было иллюзий и преждевременной радости, а потом шока. Бои продолжаются. Очень тяжелые. Штурмы во всех точках столкновения постоянно.
Они стараются пролезть сразу в нескольких местах, и именно это стало их проблемой. Сил прожать нашу оборону везде у них нет. Больших резервов для решения этой задачи, похоже, нет. Позволить себе сосредоточиться на какой-то одной задаче тоже нельзя. По ряду объективных причин. Главным фактором, на мой взгляд, стал некоторый дефицит ресурсов и страх оказаться в котле.
По карте вы видите, что выступ под контролем ВСУ в районе Горняка-Кураховки создает риски для наступающих. Они хотели взять с налету Селидово, и уже оттуда угрожать подразделениям ЗСУ устроить котел. С ходу взять Селидово не смогли. Более того, получили там очень «горячую» встречу. Теперь у оккупантов два варианта.
Первый: Остановить продвижение на Покровск и заниматься исключительно южным флангом. Есть риск увязнуть в Селидово надолго, тогда про штурм Покровска в ближайшее время можно забыть. Второй: Оставить небольшую группировку для защиты фланга перед Селидово, а основные усилия сосредоточить на самом Покровске. Привычная схема действий в подобной ситуации подразумевала одновременные штурмы Селидово и движение к Покровску. Потому они и пытались первые дни так работать. Но быстро выяснили, что сил и ресурсов для такой тактики уже нет, и приходится выбирать
Логика и осторожность диктуют выбрать первый вариант. Но командование наверняка торопит с Покровском. Это вопрос политический и для многих карьерный. При этом подразделения ЗСУ в районе Селидово обеспечивают полноценную логистику. А это в свою очередь делает вполне реальными проблемы в тылу наступающей на Покровск группировки. Все попытки решить эти вопросы быстро провалились. Слишком упорное сопротивление и слишком много задач сразу
Взятие Новогродовки стало последним серьезным достижением, дальше все стало буксовать. Они увязли. Факт. Но их остается очень много. И направление сохраняет свой статус приоритетного. Так что резервы они перебросят. Сколько и когда – увидим. Успокаиваться вообще рано. И если по технике уже видим некоторый дефицит, то арта и авиация по нашим позициям наваливают очень активно.
Тем не менее, прежнего продвижения уже нет. И не будет. Под Селидово у них ежедневно такие потери, что говорят про мясорубку. В этой ситуации говорить про взятие Покровска, как я и предупреждал – для Кремля слишком оптимистично. Разговоры о продвижении на Днепр или Запорожье после взятия Покровска вообще по разряду ненаучной фантастики.
Кирилл Сазонов, «Фейсбук»