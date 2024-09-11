В Минске приготовили бесплатное 30-метровое буррито 1 11.09.2024, 16:18

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Но понравилось не всем.

10 сентября в Минске прошел фестиваль мексиканской культуры, где одним из ключевых моментов было приготовление гигантского буррито — традиционного блюда из мягкой пшеничной лепешки, в которую завернута разнообразная начинка. По словам организаторов, ролл получился около 30 метров, а скручивали его все вместе, пишет Telegraf.news.

Судя по видео, опубликованному одним из блогеров в тиктоке, мексиканское буррито состояло из лепешек, сыра, зелени, красного перца, огурца, двух видов соуса и, конечно же, мяса.

После того, как начинку разложили по всей 30-метровой длине тортильи, белорусы стали по обе стороны столов и… начали одновременно скручивать гигантский ролл.

Однако в комментариях под видео не все остались довольны реализацией такой идеи. Например, некоторые писали, что образовалась ужасная давка и люди просто вырывали куски друг у друга. Другие отметили, что из-за толпы им не удалось увидеть даже стол, не то что само буррито.

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