В Минске приготовили бесплатное 30-метровое буррито

В Минске приготовили бесплатное 30-метровое буррито1
- 11.09.2024, 16:18
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Но понравилось не всем.
10 сентября в Минске прошел фестиваль мексиканской культуры, где одним из ключевых моментов было приготовление гигантского буррито — традиционного блюда из мягкой пшеничной лепешки, в которую завернута разнообразная начинка. По словам организаторов, ролл получился около 30 метров, а скручивали его все вместе, пишет Telegraf.news.
Судя по видео, опубликованному одним из блогеров в тиктоке, мексиканское буррито состояло из лепешек, сыра, зелени, красного перца, огурца, двух видов соуса и, конечно же, мяса.
@kokobyy Как сегодня крутили 30-ти метровый буррито на Мексиканском фестивале У Ратуши. Ищите себя на видео, людей было пипец! [❗️] Для таких массовых мероприятий нужно вести трансляцию на экран. #Кокобай #Минск #буррито #мексика #рекорд ♬ оригинальный звук - Кокобай
После того, как начинку разложили по всей 30-метровой длине тортильи, белорусы стали по обе стороны столов и… начали одновременно скручивать гигантский ролл.
Однако в комментариях под видео не все остались довольны реализацией такой идеи. Например, некоторые писали, что образовалась ужасная давка и люди просто вырывали куски друг у друга. Другие отметили, что из-за толпы им не удалось увидеть даже стол, не то что само буррито.
@sthoneeey Мексиканский фестиваль в Минске #минск #немига #fypシ゚viral ♬ оригинальный звук - 1_𝕹𝖊𝖐𝖙𝖔_1