Путин супил брови
- Телеграм-канал «День опричника»
- 11.09.2024, 16:24
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А беспилотники все летели.
Словно в насмешку над последним заседанием Совбеза, на котором Путин супил брови и требовал от подчиненных взять под контроль небо над российской территорией, беспилотники ВСУ вновь долетели аж до Мурманской области (2000 км от границы с Украиной) и попытались атаковать местный аэродром «Оленья».
Заявления губернатора Андрея Чибиса о том, что ситуация стабильная, вызывают лишь нервный смех. Даже если БПЛА действительно были запущены со стороны Норвегии и Архангельска, все указывает на то, что у Минобороны РФ куча слепых зон, а радары не могут засечь немаленькие такие «Летучие лисицы», сделанные на базе двухместного украинского самолета А-22 (такими же была атакована территория «Алабуги»).
И недавний перенос российской военной авиатехники за 300 км от границы с Украиной просто курам насмех. «Лисицы» при установке дополнительного бака (что возможно при отсутствии летного экипажа) способны преодолевать минимум 1,5 тысячи км.
Телеграм-канал «День опричника»