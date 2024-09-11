Путин супил брови Телеграм-канал «День опричника»

11.09.2024, 16:24

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А беспилотники все летели.

Словно в насмешку над последним заседанием Совбеза, на котором Путин супил брови и требовал от подчиненных взять под контроль небо над российской территорией, беспилотники ВСУ вновь долетели аж до Мурманской области (2000 км от границы с Украиной) и попытались атаковать местный аэродром «Оленья».

Заявления губернатора Андрея Чибиса о том, что ситуация стабильная, вызывают лишь нервный смех. Даже если БПЛА действительно были запущены со стороны Норвегии и Архангельска, все указывает на то, что у Минобороны РФ куча слепых зон, а радары не могут засечь немаленькие такие «Летучие лисицы», сделанные на базе двухместного украинского самолета А-22 (такими же была атакована территория «Алабуги»).

И недавний перенос российской военной авиатехники за 300 км от границы с Украиной просто курам насмех. «Лисицы» при установке дополнительного бака (что возможно при отсутствии летного экипажа) способны преодолевать минимум 1,5 тысячи км.

Телеграм-канал «День опричника»

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