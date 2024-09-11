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«Белорусы бегут из сельского хозяйства»

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  • 11.09.2024, 16:27
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«Белорусы бегут из сельского хозяйства»

Как в Беларуси возвращают крепостное право.

Один из главных вопросов беспокоящих режим – это нехватка кадров, особенно на селе. На Совете по взаимодействию местных органов самоуправления по этому вопросу высказалась Наталья Качанова. Она заявила, что молодые кадры для села недостаточно качественно подготовить, их необходимо закрепить в сельской местности.

Читатель сайта Charter97.org считает, что в Беларуси узаконили крепостное право:

— Белорусы бегут из сельского хозяйства из-за низких зарплат, отвратительных условий труда, совковой организации, повальной коррупции. Отрасль страдает из-за санкций. Потеряны самые прибыльные западные рынки, нет доступа к передовым технологиям и препаратам.

Вместо решения этих проблем, крепкие хозяйственники хотят насильно привязать белорусов к колхозам, планируются отработки и зверские штрафы. Этакая смесь феодального крепостничества и совкового колхозного рабства.

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