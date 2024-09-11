Где и за сколько купили самую дорогую квартиру Минска в августе 11.09.2024, 16:32

Дом, в котором находится объект, оснащен современными инженерными системами.

Самая дорогая квартира, проданная в августе в Минске, обошлась покупателю в 381 тысячу долларов. Realt рассказал, где именно она находится.

Квартира расположена в жилом комплексе «Комфорт Парк», находящемся на улице Татарская, рядом с бульваром Грибоедова и недалеко от парка Победы. Монолитный дом, в котором находится объект, был построен в конце 2023 года и оснащен современными инженерными системами. Территория жилого комплекса огорожена и находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Квартира имеет свободную планировку, а общая площадь составляет 114,4 квадратных метров. Она была приобретена в августе 2024 года за 381 тысячу долларов, что эквивалентно 3333 долларам за квадратный метр.

Это не только самая дорогая квартира, проданная в Минске в августе, но и сделка с самым дорогим квадратным метром на рынке столичной недвижимости.

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