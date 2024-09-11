«Проблема не только в продавцах очереди» 11.09.2024, 16:46

Что происходит на границе Беларуси с ЕС.

Ситуация перед пограничными пунктами пропуска на польской границе остается перманентно сложной. Бывает, она обостряется, но постепенно мы привыкли к новостям о том, что перед пунктом «Кукурыки» («Козловичи») простаивают сотни грузовиков, так же как сотни легковых автомобилей и десятки автобусов стоят в очереди перед пунктом «Тересполь» («Брест»).

И люди, которые затрачивают часы, а то и сутки ожидания, чтобы пересечь границу, указывают на новые проблемы, рассказывает Onliner.

Продажа очередей и… кумовство?

О том, что в очереди перед пограничными пунктами пропуска приторговывают местами, мы писали не раз. Схема очень простая: водитель приезжает в хвост очереди и видит впереди огромное число машин. Подходит человек, который за определенную плату предлагает вклиниться в место ближе к голове этой огромной «змеи». Стоимость такой услуги, как сообщали наши читатели, стартовала примерно от 30 евро, но могла составлять и несколько сотен, в зависимости от того, насколько близко к пункту пропуска предлагали место.

Кроме чисто правовой стороны вопроса, была еще и моральная. Ведь как происходило перемещение в очереди: одна из машин задерживала движение остальных, в этот момент перед ней заезжал тот, кто «купил» себя такую услугу. Разумеется, это вызывало недовольство и острое осуждение со стороны всех остальных людей. Регулярно это приводило к конфликтам.

Проблема разрослась до того, что к решению подключилось МВД. Сообщалось как минимум о 10 задержанных.

— Ежедневно представители ГУБОПиК, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, милиции общественной безопасности, а также налоговых органов проводят совместные рейды по выявлению правонарушений, в том числе фактов незаконной продажи мест в очередях на въезд в сопредельную страну, — сообщали в Министерстве внутренних дел.

Между тем некоторые наши читатели указывают на то, что очередь задерживают не только те, кто продает в ней места. Имеет место обыкновенное кумовство.

— Сам часто езжу через границу и понимаю, что проблема еще и в местных челноках, которым даже не нужно покупать себе место в очереди. Они и так с успехом «помогают», пропускают своих собратьев, по несколько машин зараз. Приезжает одна машина, а к утру перед ней стоит уже с десяток-другой. И им ничего не сделаешь. Разметка и запрещающие знаки появляются только перед зоной ожидания, а до этого, весь основной путь, творится полный бардак, — рассказал нам один из водителей.

Читатель видит возможное решение в создании полноценной электронной очереди для всех легковых автомобилей, пересекающих границу.

— Все уже готово для этого: приезжает машина, регистрируется, оплачивает и может оставаться, если хочет, в зоне ожидания, а может уехать и ждать вызова на пост. Такая система уже давно и успешно применяется для грузовых авто в пункте пропуска «Бенякони». Посмотрите, сколько сейчас грузовых авто стоит в очереди! Просто нет парковок таких размеров. И внедрена реальная электронная очередь, решившая все проблемы, — считает наш собеседник.

В очередях 1000 грузовиков, 300 легковушек и 42 автобуса

По информации Государственного пограничного комитета, очередь в Польшу за сутки выросла на 25%.

— Въезда в Польшу перед пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») ожидают 1000 большегрузов, его контрольные службы за сутки оформили 63% фур от нормы, — сообщает ГПК. — Очередь легкового транспорта и автобусов фиксируется перед польским погранпереходом «Тересполь» («Брест»). Въезда на сопредельную территорию ожидают 300 легковушек и 42 автобуса.

Литовское и латвийское направления для грузоперевозчиков, похоже, ничем не проще.

— По состоянию на 10:00 свыше 1200 грузовых транспортных средств ожидают въезда в Литву. Меньше всего фур за 24 часа проследовало через погранпереход «Мядининкай» («Каменный Лог»), его контрольные службы оформили 18% грузовых авто от нормы, — рассказали в пограничном ведомстве. — Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») на въезд в ЕС фиксируется 650 фур. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 46% авто.

Взгляд из автобуса: «Жесть как медленно»

Что такое очередь из 42 автобусов? Это часы и часы ожидания, скорее всего, не один десяток часов. Причем в какой-то момент возникло явление, схожее с тем, с которым сталкиваются водители легковых авто: продажа очереди. Только пользовались услугой не автобусы целиком, а пассажиры по отдельности: приехал к границе на одном автобусе и пошел вдоль очереди искать себе место в другом, том, что поближе. Чаще всего это тоже стоило денег, обычно сопоставимых со стоимостью полного билета на этот же рейс. Бывало, что очередь занимали пустые автобусы, которые затем принимали на борт всех пассажиров недавно прибывшего — такой лайфхак осуществляли некоторые перевозчики.

В итоге ситуацией заинтересовалась Транспортная инспекция. Ведется контроль, известны случаи получения перевозчиком штрафов, причем, поскольку речь идет о юрлице, это действительно значимые суммы.

Но кто-то все равно рискует, ведь всегда будут пассажиры, которым нужно пересечь границу побыстрее. Типичная проблема, к примеру, «горят» билеты на самолет. Ситуация на границе настолько непростая, что спланировать, за сколько нужно выехать, чтобы не опоздать к вылету, бывает крайне сложно. Те, у кого есть возможность, закладывают лишние сутки, планируя ночевку в городе, откуда собираются вылетать. И очень часто бронь отеля остается невостребованной: ночевать приходится в автобусе. Но даже это лучше, чем пропустить свой самолет.

— Я ехал из Минска в Варшаву, выезд был в 19:00, — рассказал корреспонденту Onlíner наш читатель Андрей. — Приехали на границу где-то в начале первого ночи. Автобус стал в очередь. Я сразу понял, что дело дрянь… Жесть как медленно. Взял вещи и пошел в строну шлагбаума искать место для подсадки. Пока шел, насчитал 88 автобусов. Потом плюнул и перестал считать. Начал спрашивать места с первого автобуса — мест не было. Нашел только в девятом автобусе. Такса с человека до Варшавы — 50 долларов. Скажу сразу: людей на подсадку было много. Сел, в 4 часа ночи заехали в зону ожидания. Около 06:00 начали проходить паспортный контроль. Прошли, примерно в 08:00 были на мосту. На польской стороне работало четыре окна, багаж особо не проверяли, только спросили про сигареты. В итоге после прохода КПП никто не курил — не рискнули. Вот и все: в 09:00 въехали в Варшаву.

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