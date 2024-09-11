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Низкий уровень Дуная открыл затонувшие корабли в Сербии и Венгрии

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  • 11.09.2024, 17:03
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Низкий уровень Дуная открыл затонувшие корабли в Сербии и Венгрии

Засуха привела к падению уровня воды в реке.

В Сербии и Венгрии снижение уровня воды в Дунае открыло для общественности обломки военных кораблей, затопленных во время Второй мировой, сообщило агентство Reuters.

Обломки нацистских кораблей появились вблизи сербского речного порта Прахово после засухи в июле и августе, которая привела к падению уровня воды в реке.

Четыре судна также были обнаружены в венгерском национальном парке Дунай-Драва вблизи города Мохач, где во вторник уровень воды в Дунае составлял всего 1,5 метра, что стало следствием сильной жары и длительной засухи в июле и августе.

Суда, обнаруженные в Прахово, были одними из сотен, потопленных нацистами в 1944 году, когда они отступали перед наступающими советскими войсками, уничтожая корабли. Обломки могут препятствовать речному движению во время низкого уровня воды.

Некоторые из кораблей, разбросанные по руслу реки, все еще имеют башни, командные мостики, сломанные мачты и покрученные корпуса, в то время как другие в основном лежат под песчаными отмелями.

Во вторник уровень Дуная в Будапеште составил 1,17 метра по сравнению с рекордно низким показателем в 0,4 метра, зарегистрированным в октябре 2018 года. Во время паводков Дунай поднимается значительно выше 6 метров.

«Восточная Европа переживает критические условия засухи, которые влияют на посевы и растительность», – говорится на сайте европейской климатической службы Copernicus в последнем отчете о засухе, опубликованном в начале этого месяца.

В понедельник начались долгожданные дожди, которые, как ожидается, к выходным поднимут уровень Дуная примерно до трех метров в Мохаче, и река, вероятно, снова затопит затонувшие корабли.

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