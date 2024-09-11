закрыть
11 сентября 2024, среда, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белгосстрах» перестал страховать машины некоторых брендов

5
  • 11.09.2024, 17:07
  • 3,214
«Белгосстрах» перестал страховать машины некоторых брендов

Назван список.

«Белгосстрах» не будет оформлять автокаско на некоторые марки автомобилей, пишет Blizko.by. Причем в перечне марок и дорогие спорткары, и очень популярные в Беларуси электромобили. На белорусских онлайн-площадках десятки объявлений с этими моделями.

В документе, копия которого есть в редакции Blizko.by, указано, что теперь на добровольное страхование наземных транспортных средств (автокаско) не будут принимать автомобили следующих марок:

LiXiang

Dongfeng E11K

HiPhi

Bentley

Ferrari

Lamborghini

Maserati

Можно заметить, что список этот очень неоднородный. Так, последние пять брендов выпускают дорогие представительские автомобили, а также спорт- и суперкары. Но первые две марки выпускают популярные в Беларуси электромобили. Например, в Минске минимум два дилера готовы пригнать электрокар LiXiang или продать уже готовый. К тому же на одной из площадок по продаже подержанных машин легко найти несколько десятков предложений LiXiang разных моделей в районе 60 тысяч рублей. Что касается Dongfeng E11K, то его готовы привезти в Минск и продать новым примерно за 20 тысяч евро.

Журналисты издания позвонили в «Белгосстрах» и поинтересовались, почему отдельные автобренды перестали страховать. Там ответили, что было принято решение временно прекратить страховать эти машины. Причина?

«Вы не сможете их отремонтировать. А если и сможете, то без гарантии, — сказали в компании. — Отсутствуют официальные дилеры по доставке запчастей».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов