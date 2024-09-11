«Белгосстрах» перестал страховать машины некоторых брендов 5 11.09.2024, 17:07

3,214

Назван список.

«Белгосстрах» не будет оформлять автокаско на некоторые марки автомобилей, пишет Blizko.by. Причем в перечне марок и дорогие спорткары, и очень популярные в Беларуси электромобили. На белорусских онлайн-площадках десятки объявлений с этими моделями.

В документе, копия которого есть в редакции Blizko.by, указано, что теперь на добровольное страхование наземных транспортных средств (автокаско) не будут принимать автомобили следующих марок:

LiXiang

Dongfeng E11K

HiPhi

Bentley

Ferrari

Lamborghini

Maserati

Можно заметить, что список этот очень неоднородный. Так, последние пять брендов выпускают дорогие представительские автомобили, а также спорт- и суперкары. Но первые две марки выпускают популярные в Беларуси электромобили. Например, в Минске минимум два дилера готовы пригнать электрокар LiXiang или продать уже готовый. К тому же на одной из площадок по продаже подержанных машин легко найти несколько десятков предложений LiXiang разных моделей в районе 60 тысяч рублей. Что касается Dongfeng E11K, то его готовы привезти в Минск и продать новым примерно за 20 тысяч евро.

Журналисты издания позвонили в «Белгосстрах» и поинтересовались, почему отдельные автобренды перестали страховать. Там ответили, что было принято решение временно прекратить страховать эти машины. Причина?

«Вы не сможете их отремонтировать. А если и сможете, то без гарантии, — сказали в компании. — Отсутствуют официальные дилеры по доставке запчастей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com