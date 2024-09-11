Дмитрий Гудков: Применение ядерного оружия смертельно опасно для режима и самого Путина 11.09.2024, 17:14

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Дмитрий Гудков

Страны Запада должны сделать из этого вывод.

События в Курской области России показали всему миру, что Владимир Путин не готов применять радикальные меры, несмотря на постоянные угрозы и шантаж стран Запада. Российский диктатор будет руководствоваться собственными «красными линиями» только в случае угрозы потерять власть. Такое мнение сегодня, 11 сентября, в эфире телеканала FREEДОМ высказал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

«Я думаю, что после событий в Курской области весь мир увидел, что тех декларируемых Путиным «красных линий» не существует. Это не значит, что в голове у Путина этих «красных линий» нет. Они включаются ровно тогда, когда Путин будет чувствовать, что он теряет власть», — сказал он.

Применение ядерного оружия смертельно опасно для режима и самого Путина. Страны Запада должны обратить на это внимание и сделать соответствующие выводы, уверен оппозиционер.

«Беспрецедентные меры, связанные с применением ядерного оружия, — это смертельно опасно для Путина. Если он чувствует, что контролирует ситуацию в стране, власть не теряет, тогда он не будет никакие кнопки нажимать. Я думаю, что этот принцип работает при любых условиях. События на территории Курской области не повлекли за собой применение радикальных мер. Более того, Путин даже не называет войну войной. Он боится пойти на новую волну мобилизации. Значит, этих «красных линий» нет. Страны Запада должны сделать из этого какой-то вывод», — пояснил он.

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