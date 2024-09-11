Минчанам советуют не открывать окна 11.09.2024, 17:39

Из-за смога.

Неблагоприятные метеоусловия, а именно смог, наблюдается в Минске 11 сентября. Санврачи рекомендуют по возможности избегать длительного нахождения на воздухе, держать окна закрытыми при метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ, сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Эти меры, а также отказ от интенсивных занятий спортом на свежем воздухе, использование кондиционеров, предупредит обострения сердечно-сосудистых, легочных и прочих хронических заболеваний.

Среди рекомендаций также - влажная уборка почаще, емкости с водой в комнатах, чтобы повысить влажность воздуха, употребление достаточного количества воды.

Владельцев личных авто просят по возможности отказаться от вождения и временно пересесть на общественный транспорт. Дачников просят не сжигать листву и мусор.

Отметим, что на Полесье бушуют сильные пожары. В том числе — в Чернобыльской зоне на границе Беларуси и Украины. Именно они стали причиной смога в белорусских городах.

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