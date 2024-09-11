Родной язык Путина 3 Виталий Портников

11.09.2024, 17:45

5,026

Западные лидеры начинают приходить к важному выводу.

Накануне сегодняшнего приезда в украинскую столицу государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не исключил возможность того, что президент Джозеф Байден откажется от запрета на использование американских ракет для ударов вглубь суверенной территории России. Таким образом, может быть перейдена еще одна «красная линия» этой войны.

Если призадуматься, с самого первого дня украинского кризиса Соединенные Штаты и другие страны Запада пытались сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта, а Россия его только разжигала. Заместительница государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд в первые недели Майдана 2013-14 годов встречалась с представителями власти и участниками протестов, добиваясь политического решения проблемы. А в Москве подзуживали Виктора Януковича применить силу и обвиняли американскую гостью в том, что она «раздавала печенье» на Майдане.

Когда российские «зеленые человечки» появились в Крыму, президент США Барак Обама предостерегал российского лидера Владимира Путина от оккупации и аннексии Крымского полуострова и предупреждал о санкциях. После Крыма Обама хотел предотвратить российское вторжение на украинский материк – но Кремль отчаянно «лил бензинчик». Президент Джозеф Байден несколько раз пытался убедить Путина не вторгаться в Украину и предупреждал его о последствиях этого неосмотрительного шага – но Путин упорно готовился к этому вторжению и осуществил его.

Сколько раз Путин нарушал «красные линии», я уже и не сосчитаю. Но в Вашингтоне и европейских столицах постоянно рассчитывали, что российский президент осознает бесперспективность своих попыток поглощения Украины и установления «нового порядка» – беспорядка силы в современном мире – и с ним можно будет найти общий язык относительно прекращения войны. Эти надежды не оправдываются уже десять лет. Похоже, Путин не хочет понимать, что стабильность лучше дестабилизации. Он, кажется, верит, что дальнейшая дестабилизация ситуации в войне с Украиной поможет ему справиться не только с Украиной, но и с Западом.

И поэтому западным лидерам ничего не остается, уверен, как отказываться от собственных «красных линий». Еще несколько месяцев назад могло показаться немыслимым, что украинская армия войдет на территорию Курской области и закрепится там. Но еще более немыслимым могло показаться использование в этом смелом наступлении западной техники. Еще более немыслимым могло показаться, что западные союзники Украины воспримут ее наступление на Курщине с одобрением и не выскажут ни слова порицания относительно использования своей техники в боях за Суджу.

Ну и, конечно, еще несколько месяцев назад мы и поверить не могли, что западные политики будут обсуждать возможность предоставить Украине право бить по территории России, причем вглубь этой территории, чтобы не осталось безопасных мест для российской армии и предприятий военно-промышленного комплекса. А теперь эта дискуссия происходит и может увенчаться положительным для Украины исходом. Почему?

Думаю, потому что западные лидеры начинают приходить к выводу, который многие украинцы выстрадали собственным жизненным опытом. Путин не понимает языка логики и политического прагматизма.

Он понимает только язык силы, только в силу и верит. Язык силы, уверен, это и есть его родной язык.

Ну а какие тогда в диалоге с ним могут быть «красные линии»?

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com