Маск исключил полеты американцев на Марс в случае победы Харрис 11 11.09.2024, 18:02

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Ранее основатель SpaceX анонсировал полет на Марс через два года.

Американцы не достигнут Марса, если на президентских выборах победит Камала Харрис, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в X.

«Если не будет существенной правительственной реформы, законы и правила будут ухудшаться с каждым годом, пока каждая масштабная инициатива — от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах — не станет фактически незаконной», — считает он.

Маск указал, что республиканец Дональд Трамп поддерживает подобную реформу, а кандидатка от демократов — нет. «Мы никогда не достигнем Марса, если победит Камала», — заключил он.

8 сентября основатель SpaceX анонсировал первый непилотируемый полет корабля Starship на Марс через два года. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало требования к подготовке запуска, среди которых, в частности, значились 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Маск ответил, что подобная политика «мешает отправке человечества на Марс».

В 2013 году Маск представил проект вакуумного поезда Hyperloop, для его реализации требовалось разрешение властей. Пока не построено ни одной высокоскоростной железнодорожной магистрали. В те годы Харрис занимала должности генерального прокурора Калифорнии, сенатора и вице-президента США.

Инициатива о создании комиссии по реформированию правительства принадлежит Трампу. Ее согласился возглавить Маск.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии выдвинут Трамп, от Демократической — Харрис.

В ночь на 11 сентября прошли первые предвыборные дебаты кандидатов. Их организатором выступил телеканал ABC. Накануне мероприятия Трамп опережал Харрис на 1%, следовало из результатов опроса The New York Times/Siena College. Республиканец назвал сами дебаты «лучшими за все время». Экспресс-опрос CNN и SSRS показал, что большинство (63%) зарегистрированных избирателей США отдали победу кандидату от демократов. Маск признавал, что Харрис превзошла ожидания большинства американцев.

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