Кроссовер нового поколения представили в Беларуси

Кроссовер нового поколения представили в Беларуси2
- 11.09.2024, 18:04
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В бензиновой и гибридной модификациях.
Представлен кроссовер нового поколения Dongfeng Mage в Беларуси, сообщила Tochka.by компания-импортер в нашей стране.
В белорусских автоцентрах Mage представлен в бензиновой и гибридной модификациях. У бензиновой версии турбированный мотор мощностью 200 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой, разгон до 100 км/ч всего за 8,5 секунды.
Силовая установка гибридной версии мощнее (292 л.с.), за счет чего машина разгоняется до 100 км/ч еще быстрее – за 6 секунд. Средний расход топлива при этом заявлен 5 л на 100 км.
Комплектация Premium доступна для обеих версий, Intelligent – только для бензиновой.
Харизматичный Dongfeng Mage имеет следующие габариты: длина – 4650 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1630 мм, колесная база – 2775 мм, дорожный просвет – 202 мм.
Полностью светодиодная оптика FULL LED образует сплошные световые полосы спереди и сзади, а вертикальные дополнительные стоп-сигналы, развитый задний спойлер Star Speed и выхлопная система спортивного типа с четырьмя патрубками намекают на спортивную ДНК модели.
Оригинальную «внешность» Mage дополняет стильный интерьер, при создании которого использовались премиальные отделочные материалы. Сразу привлекает внимание оригинальный переключатель режимов АКП, выполненный в виде драгоценного камня.
Кстати, Dongfeng адаптировал эту модель для эксплуатации в Беларуси. В стандартное оснащение вошли обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и зоны щеток стеклоочистителей, дистанционный запуск двигателя с ключа.
Продаваться Dongfeng Mage будет во всех 12 автоцентрах импортера по цене Br87 200.