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Залужный приехал в Киев

  • 11.09.2024, 18:07
  • 1,610
Залужный приехал в Киев
Валерий Залужный

Он был запечатлен на фото вместе с госсекретарем США и министром иностранных дел Великобритании.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приехал в Киев.

Залужный был запечатлен вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми на фото.

Блинкен и Лэмми прибыли в Украину 11 сентября, в день, когда там проходит саммит «Крымская платформа». В страну уже приехали президент Литвы Гитанас Науседа, глава сената Чехии Милош Выстрчил, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и спикер парламента Молдовы Игорь Гросс.

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