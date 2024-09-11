В Минске в сентябре зацвели каштаны 11.09.2024, 18:10

Фотофакт.

На днях читательница «Онлайнера» прогуливалась в микрорайоне Грушевка и увидела красивое зрелище: рядом с дорогой цвел каштан. Это притом, что на дворе уже календарная осень, а ветки каштанов традиционно покрываются цветками в мае и июне. Девушка прислала нам фотографии, и мы поинтересовались у эксперта, что происходит с деревом.

«Удивилась, что эти растения могут цвести осенью»

— В один из вечеров я пошла в магазин своими обычными маршрутами, на улице Разинской у 63-го дома увидела цветущий каштан и подумала: «Ого, вот это прикол! А так разве бывает?» — рассказывает Кристина. — Прошла еще немного и нашла каштан. Честно говоря, подобного раньше не видела и удивилась, что эти деревья могут цвести осенью.

«Прошли дожди, и каштаны подумали, что наступает весна»

Эти снимки мы показали Михаилу Рудевичу, старшему научному сотруднику лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН РБ. По словам эксперта, в позднелетний либо раннеосенний период чаще всего цветут интродуценты — растения, переселенные в местность, где они прежде не произрастали. Среди них — конский каштан. В Беларуси его часто используют для озеленения городских улиц.

— В этом году каштаны сбросили листву уже в середине — конце июля. Нужно понимать, что родиной каштанов является Балканский полуостров. Эти деревья чаще всего растут в горных лесах на высоте до 1000—1200 метров над уровнем моря. Там совершенно другие микроклиматические условия и растения не испытывает резкого дискомфорта из-за отсутствия влаги. А у нас из-за жары они впали в состояние покоя. Наиболее подвержены этому оказались деревья, которые растут в придорожных полосах. Там, где к естественным факторам подключаются теплые выхлопы автомобильного транспорта.

А потом при сохранившейся теплой погоде прошли дожди. И растения восприняли это так, будто неблагоприятный (в этом случае жаркий) период подошел к концу, наступила весна, — и почки, заложенные в июле, начали распускаться.

Как говорит Михаил Рудевич, для растений это неприятный период. Если в мае световой день увеличивается, что благоприятно влияет на развитие, то сейчас все наоборот. У растений, которые зацвели в сентябре, можно увидеть неполноценные цветки с карликовыми, иногда изувеченными лепестками.

— На распускание почек растения потратили силы, которые они должны будут проявить весной. Если такое цветение не массовое, то в следующем году оно просто не будет обильным. Если же это явление носит массовый характер, то к весне растения придут ослабленными и цветочных метелок будет совсем мало.

— Подобное цветение каштанов в сентябре — это редкость для Беларуси?

— Нет. В связи с участившимися летом продолжительными периодами жаркой погоды такое цветение проявляется часто. И кроме каштанов ранней осенью цветут другие растения: розы, яблони, спиреи, сливы, рододендроны и многие другие. А что касается времени, еще в 2000 году я был на стажировке в Бонне (город в западной части Германии. — Прим.) и видел, как массово цвели целые бульвары конских каштанов. Соцветия были на каждой ветке. Теперь каштаны осенью цветут и у нас.

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