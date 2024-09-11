Еврокомиссар: ЕС сможет обойтись без российского газа, идущего через Украину 11.09.2024, 18:12

Кадри Симсон

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа в ЕС истекает в конце декабря этого года.

Евросоюз сможет обойтись без российского природного газа, который поставляется транзитом через Украину, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, «зависимость» ЕС от газа из России снизилась с 45% в 2021-м до 15% в прошлом году. Еврокомиссар подчеркнула, что в Европе по-прежнему привержены плану по поэтапному отказу от российского газа, «что можно сделать, не ставя под угрозу энергетическую безопасность».

«В качестве первого шага мы вместе с государствами-членами готовимся к прекращению действия соглашения о транзите газа через Украину. Мы делаем это уже несколько месяцев. Мы начали подготовку два года назад. ЕС готов жить без этого российского газа, поступающего по украинскому транзитному маршруту», — сказала она.

Вместе с тем Симсон указала, что цены на энергоносители в ЕС по-прежнему остаются слишком высокими, что влияет на конкурентоспособность Европы, особенно по отношению к Китаю и США. «Мы много сделали для того, чтобы снизить цены с пика 2022 года, но теперь нам нужно заняться структурными проблемами. Я считаю, что главный путь — это дальнейшее увеличение темпов развертывания возобновляемых источников энергии», — добавила еврокомиссар.

Весной прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз преодолел зависимость от российских нефти и газа.

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