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В Японии мужчину арестовали за то, что он звонил жене 100 раз в день

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  • 11.09.2024, 19:09
В Японии мужчину арестовали за то, что он звонил жене 100 раз в день

Он объяснил, что не хотел ничего плохого, а всего лишь выражал свою любовь к жене.

В начале июля 31-летней японке начали поступать загадочные звонки. Собеседник не произносил ни слова, а только тяжело дышал в трубку. Заблокировать его женщина не могла, так как номер не отображался. Жительница города Амагасаки была вынуждена обратиться в полицию, которая в ходе расследования пришла к неожиданному результату. Семейной драмой поделилось издание Sora News.

До того, как обратиться за помощью, девушка какое-то время терпела: точка кипения наступила, когда количество звонков в день перевалило за сотню. Единственный плюс был в том, что телефон молчал по ночам. Позже этому нашлось объяснение, ведь ее муж в это время находился рядом — именно он и оказался сталкером.

Сам мужчина объяснил, что не хотел ничего плохого, а всего лишь выражал свою любовь к жене с помощью молчания. Сейчас он арестован по обвинению в преследовании.

Полиция провинции отметила, что это первый случай в их практике ареста мужчины за преследование жены в то время, когда они все еще живут вместе.

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