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У жителей «Маяка Минска» почти сутки из кранов течет грязная вода

  • 11.09.2024, 19:16
У жителей «Маяка Минска» почти сутки из кранов течет грязная вода

Фотофакт.

Жители нескольких домов столичного жилого комплекса «Маяк Минска» почти сутки жалуются на грязную воду, которая течет из-под крана. Оказалось, что в сети «Минскводоканала» остановилось оборудование, сейчас проблему устраняют, сообщают «Минск-Новости».

Ситуация возникла вечером 10 сентября: в домах на ул. К. Туровского и П. Мстиславца из кранов потекла грязная вода. По словам жильцов, «на какой-то насосной станции было переключение, вчера „аварийка“ мыла систему водоснабжения, видимо, не домыла».

Утром 11 сентября приехала машина с питьевой водой. Сама же причина ЧП стала известна уже к вечеру.

Оказалось, что на магистральной сети «Минскводоканала» произошла остановка оборудования повысительных насосных станций. Сейчас проводятся работы по устранению проблемы, обеспечен подвоз воды в цистерне для жителей.

По завершении работ дополнительно проведут промывку внутридомовых систем. Также Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска возьмет пробы воды для проверки.

Проблема находится на контроле администрации района.

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