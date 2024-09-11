На фронте погиб сын главного раввина Украины 5 11.09.2024, 19:31

3,664

Он пропал без вести еще в июле, но тело смогли вернуть только сейчас.

В Киеве состоится церемония прощания с сыном главного раввина Украины Моше Асмана Матитьягу-Антоном, погибшим в рядах Вооруженных сил Украины, сообщил Асман в Facebook.

«Завтра в Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матьягой (Антоном), погибшим на фронте защищая Украину», - написал раввин.

Ранее Моше Асман сообщил, что его приемный сын, которого он с женой усыновил в 2002 году, когда парню было 11, пропал без вести на фронте.

«Мы с женой усыновили мальчика, оставшегося сиротой. Его звали Антон Самборский, но мы дали ему еврейское имя Мататьягу (Мотя) в честь героического лидера восстания Маккавеев против империи захватчиков более 2200 лет назад. Мотя жил в нашей семье около 10 лет, а когда стал взрослым, решил жить самостоятельно. Он женился, и в мае этого года у него родилась дочь. Но через неделю после рождения ребенка Мотю призвали в армию», – рассказал он о погибшем.

Асман отметил, что последний раз общался с сыном 17 июля, а уже 24 июля он исчез во время боя.

Планируется, что похоронят погибшего на еврейском кладбище.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com