В Минздраве обеспокоились, что медики-платники «косят» от распределения 4 11.09.2024, 19:40

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Для них могут «подкрутить» гайки.

Прибытие молодых специалистов — медиков на первые рабочие места находится на жестком контроле государства, однако часть выпускников-платников после интернатуры предпочитают возместить деньги и не ехать по распределению. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев, передает «СБ. Беларусь сегодня».

Ходжаев сообщил, что в прошлом году направление на первые рабочие места получили 2104 выпускника медвузов, в 2024-м цифры были меньше — 1894 молодых специалиста.

Причем из 171 выпускника, который не прибыл на первое рабочее место после прохождения интернатуры, объективные причины были лишь у 41 человека. Речь идет о продлении интернатуры, отпуску по уходу за ребенком до трех лет, призыву в армию, поступление на более высокую ступень обучения.

«Вместе с тем растет количество выпускников медицинских университетов платной формы подготовки, которые изъявили желание быть направленными на интернатуру и первое рабочее место, но после прохождения интернатуры возмещают средства за организационно-методическое обеспечение интернатуры (данная сумма составляет порядка 600−700 рублей) и на первое место работы не прибывают», — рассказал министр.

Он считает, что необходимо в Кодекс об образовании вернуть норму, которая предусматривает возможность для платников замены распределения на справку о свободном трудоустройстве только в год выпуска в течение месяца после получения диплома (до 1 августа).

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