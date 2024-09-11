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Два белорусских футбольных клуба входят в топ-500 лучших в мире

  • 11.09.2024, 20:01
Два белорусских футбольных клуба входят в топ-500 лучших в мире

Кто и на каком месте?

Обновленный список сильнейших на планете команд представила Международная федерация футбольной истории и статистики.

Лидирует в нем предсказуемо мадридский «Реал», который стал победителем последней Лиги чемпионов, где в финале обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). Интересно, что последняя не является лучшей даже среди немецких команд, занимая лишь 7-е место. А вот замыкает тройку «Байер» из Леверкузена. Между ним и «Реалом» вклинился чемпион Англии «Манчестер Сити».

Что касается белорусских клубов, то в данном списке фигурируют только два участника нашего элитного чемпионата. Это минское «Динамо» и гродненский «Неман». Они занимают соответственно 274-ю и 341-ю позиции.

Подобный рейтинг обновляется ежемесячно. У чемпионов страны из «Динамо» есть все шансы подняться в нем еще выше, поскольку «бело-голубые» стали первым за шесть лет белорусским клубом, который пробился в осеннюю стадию футбольных еврокубков: динамовцы выступят в Лиге конференций.

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