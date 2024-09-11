Шок-цена: за сколько в Беларусь привезут IPhone 16 Pro Max 11.09.2024, 20:18

Объявление о предзаказе нового гаджета от Apple появилось на одной популярной торговой площадке.

В мире после презентации одной «яблочной» компании только и разговоров, что о новом смартфоне. Неудивительно, что нашлись и те, кто готов на этом заработать.

По официальным данным Apple, в США новый IPhone 16 Pro Max будут продавать за $1199, однако в СНГ по традиции он будет чуть дороже. Сказываются логистические заморочки.

Tochka.by поинтересовалась, за сколько в Беларусь привезут новый гаджет, ведь предзаказ можно оформить уже сейчас.

Многие магазины не указывают сумму, однако на Kufar предприимчивые граждане готовы доставить смартфон в страну по шок-цене – Br6000 (по курсу НБ Беларуси на 11 сентября $1885).

Причем эта сумма неокончательная, ведь, как говорится в объявлении, цена может отличаться в зависимости от цвета, страны производства, версии устройства, гарантийных обязательств и курса национальной валюты. К слову, IPhone 15 Pro Max сейчас в стране можно приобрести в среднем за Br3900.

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