На верховного муфтия Таджикистана напали с ножом в мечети 11.09.2024, 20:21

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Саидмукаррам Абдукодирзоду

Нападение произошло в центральной мечети Душанбе после намаза.

Неизвестный ранил ножом председателя Совета улемов (мусульманских священнослужителей), верховного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзоду, сообщает пресс-служба МВД республики.

Как уточнили в министерстве, нападение произошло в центральной мечети Душанбе после намаза. Абдукодирзода получил легкие ранения. Ему не понадобилась госпитализация — муфтия отправили домой. Нападавшего задержали, против него возбудили уголовное дело.

Саидмукарраму Абдукодирзоде 61 год. Он возглавляет Совет улемов Таджикистана с октября 2010 года.

На верховного муфтия Таджикистана напали с ножом в мечети

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